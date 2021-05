Król o sytuacji w PO: Nikt nie kwestionuje przywództwa Budki. Trzaskowski? Zapewnia, że nie buduje własnej partii

Jesteśmy trochę w nowej rzeczywistości, w której nie wszyscy potrafili się odnaleźć. Wczoraj raczej zadawaliśmy sobie pytanie, co nas łączy? I okazało się, że więcej nas łączy, niż dzieli. Nie ma jednej linii jak w PiS, że wszyscy myślą tak samo. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania.

A ta przykra prawda o was to jaka?

Platforma Obywatelska to grupa ludzi, którzy co jakiś czas potrzebują spotkać się i porozmawiać, żeby wymienić myśli i słowa krytyczne. Pandemia spowodowała, że spotkań było mniej, widywaliśmy się jedynie online. Sprzed komputera politycy często nie są zbyt wylewni.

Problemy zaczynają się, gdy nie mówimy sobie takich rzeczy wprost. Wolałbym na spotkaniu w klubie poznać najbardziej krytyczne zdanie kolegów, niż w pierwszej kolejności czytać je w mediach. Takim postępowaniem jestem rozczarowany, bo sam się tak nie zachowuję. Krytyka własnego ugrupowania jest nośna, ale czy to jest w interesie Polski? Gdy mamy do czynienia z władzą, która coraz głębiej sięga do kieszeni obywateli, coraz mocniej ogranicza prawa obywateli?

Bunt? Nie nazwałbym tego buntem. Konkluzja po spotkaniu jest taka, że nikt nie kwestionuje przywództwa Borysa Budki w Platformie. A co do krytyki… Jeszcze raz: jeśli najpierw czytam ją w gazecie, mam prawo, jak każdy członek tej drużyny, mieć żal, że koledzy wprost nie mówili szczerej prawdy.

Nikt nie kwestionuje? Czyżby? A list 51 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, który brzmiał jak bardzo dyplomatyczna forma wyrażenia radykalnych stanowisk w partii?

Nie uważam, by był on kwestionowaniem czegokolwiek. Jego autorzy wezwali do większego dialogu i poszanowania odmienności w całej Koalicji Obywatelskiej. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby członkowie PO chcieli zmieniać przewodniczącego. Partia jest w trudnym momencie, ale musimy wspólnie uczestniczyć w budowie silnej PO, bo uważamy, że Platforma to wciąż wartość. Mamy wielu mądrych ludzi, którzy powinni być bardziej wykorzystani. Dziś zmiana przewodniczącego byłaby złym rozwiązaniem.