Król pogody, Damian Dąbrowski, o aurze na weekend 8-9 maja. Nadciąga ocieplenie! Przez kilka dnia będzie nawet gorąco

- Do 8 maja temperatura maksymalna będzie jeszcze stosunkowo niska i oscylować będzie w zakresie od 11 do 15 stopni Celsjusza. W sobotę, 8 maja, na Śląsku będzie zachmurzenie umiarkowane, w większości bez opadów. Natomiast o d niedzieli 9 maja czeka nas prawdopodobnie większe ocieplenie - kilkudniowa poprawa pogody. Można ten czas wykorzystać na opalanie, wizytę na działce czy w ogródko - mówi Damian Dąbrowski, geograf-meteorolog.

To nie koniec dobrych wiadomości. W poniedziałek i we wtorek - 10-11 maja - zrobi się jeszcze cieplej, a wręcz gorąco. Termometry wskażą nawet powyżej 25 stopni C! A jeżeli jest powyżej 25 stopni to meteorolodzy traktują taki dzień, jako dzień gorący. Upały zaczynają się, gdy temperatura przekroczy 30 stopni C.