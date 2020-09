Krwawy poniedziałek w Częstochowie. Szczątki 13 ofiar hitlerowskiej spoczęły na Cmentarzu Komunalnym na Lisińcu

W lipcu 2019 roku podczas prac prowadzonych przy Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej w Częstochowie robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, z oddziału w Częstochowie podczas śledztwa ustalił, że w tym miejscu w 1939 roku znajdowały się rowy przeciwlotnicze dla okolicznych mieszkańców, przygotowane na wypadek wojny i nalotów niemieckiego lotnictwa.

– Istnieją relacje i przekazy, że mogły one zostać wykorzystane jako zbiorowe mogiły ofiar niemieckiej zbrodni wojennej z 4 września 1939 roku, czyli tzw. krwawego poniedziałku w Częstochowie. Była to jedna z największych zbrodni niemieckich w Polsce dokonanych we wrześniu 1939 roku – mówił wówczas Adam Kurus, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Katowice.