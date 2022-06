Kryminał „Naga prawda”, czyli zaskakujący finał, ironiczne poczucie humoru autora i poznańscy policjanci na tropie

Trzy sprawy, tylko pozornie ze sobą niezwiązane, zazębiają się w trakcie akcji, by doprowadzić nas do – jak to u Ćwirleja – zaskakującego finału. Czytelnik przyzwyczajony do poprzednich serii ma tu prawie wszystkich samych znajomych: uroczą podkomisarz Anetę Nowak, aspiranta Przemka Drążkowskiego, Biernata, Błaszkowskiego i innych. Ale znajomość wcześniejszych tomów serii nie ma znaczenia. Ćwirlej pisze świetnie, czyta się „Nagą prawdę” bardzo szybko i bardzo przyjemnie. W dodatku autor ma zadziwiająco ironiczne poczucie humoru, potrafi pokazać zdarzenia z zaskakującej strony, do tego nieźle panuje nad fabułą.

Styczeń 2020 roku. Miejski urzędnik budzi się u boku martwej nagiej kobiety, którą widzi pierwszy raz w życiu.

Marzec tego samego roku. Dwaj wędkarze dostrzegają leżący na dnie jeziora samochód. Szybko okazuje się, że wewnątrz znajdują się zwłoki kobiety, mężczyzny i dziecka. W tym samym czasie znika kelnerka z pijalni Świat Wódek.

Mamy kolejne intrygi, tajemnice, zaskakujące zwroty akcji, które mogą wywołać zawrót głowy u czytelnika. Ale Ćwirlej trzyma rękę na pulsie. Akcja jest spójna i klarowana, bohaterowie mają nawet czas na namiastkę prywatności i poszukiwanie prawdziwego uczucia. Okazuje się, że dla Anety Nowak wybór partnera jest o wiele trudniejszy niż rozwiązanie zagadki kryminalnej.