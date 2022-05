Kryminał „Zachowaj spokój”. Jego autor, Harlan Coben, kolejny raz proponuje czytelnikom wielowątkową historię z dreszczykiem emocji

Amerykańską rodzinę z kryminału „Zachowaj spokój” trudno uważać za przeciętną. Mike Baye jest słynnym lekarzem transplantologiem, jego żona Tia świetną prawniczką. Są dobrze sytuowani, mają dwoje cudownych dzieci, czy więc jest coś, co może im spędzać sen z powiek? Ale szesnastoletni syn Adam, kiedyś miłośnik hokeja, teraz zamknięty w sobie chłopak, nie może się pozbierać po śmierci przyjaciela – Spencera. Mike i Tia chcąc go chronić zakładają w jego komputerze program szpiegowski. Gdy odczytują wiadomość, wysłaną z anonimowego konta, „Już dawno po wszystkim. Po prostu siedź cicho i wszystko będzie dobrze” są przerażeni i przekonani, że Adam wie coś więcej na temat samobójczej śmierci Spencera. A może to wcale nie było samobójstwo?

Gdy Adam nagle znika, rodzice rozpoczynają szaleńczy pościg z czasem. Zaglądają w niebezpieczne miejsca, próbują odgadnąć, czy syn miał udział w śmierci Spencera, a nade wszystko chcą dowiedzieć się, co popchnęło go do ucieczki z domu.