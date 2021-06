Kryptonim: Obiekt, czyli cud nad Rawą - film Wojciecha Wikarka o zwycięstwie Polski nad ZSRR w hokeju ZDJĘCIA

W 1976 r. Wojciech Wikarek miał 18 lat, jak Henryk Gruth, najmłodszy członek reprezentacji Polski z numerem 3. Był zawodnikiem KS Baildon Katowice w latach 1968-78, jako bramkarz.

- Moim guru był Andrzej Tkacz. Jego portret wisiał nad moim łóżkiem. Starałem się go naśladować: głowa dół, skupienie, obserwacja i to powolne wstawanie po każdym obronionej bramce, powolne, jakby opadł z sił, ale niech by krążek leciał w jego kierunku, to od razu był jak błyskawica – opowiadał podczas premiery swojego filmu.

Andrzej Tkacz siedział na widowni, jak większość członków tamtej drużyny, łącznie z jednym z trenerów, Jerzym Mrukiem. Wszyscy oni wystąpili zresztą w tym filmie, wspominając to historyczne wydarzenie.