Krzysztof Ibisz jak Benjamin Button. Im starszy, tym młodszy ZDJĘCIA Ibisz zaprogramował się na 120 lat. Prezenter świeżo po ślubie TK

Krzysztof Ibisz po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Wybranka jego serca to Joanna Kudzbalska. Żona prezentera przyjęła jego nazwisko, a para pochwaliła się wspólnymi zdjęciami na Instagramie. Dla wielu Ibisz to synonim wiecznej młodości. Nie brakuje porównań do filmowego Benjamina Buttona, który wraz z upływem czasu... stawał się coraz młodszy. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię zdjęć, w której zobaczysz, jak zmieniał się Krzysztof Ibisz.