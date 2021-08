Krzysztof Ibisz po ślubie im starszy, tym młodszy ZDJĘCIA Ibisz zaprogramował się na 120 lat TK

Krzysztof Ibisz wygląda dobrze nie tylko po 40-tce, ale i po 50-tce. Jak sam twierdzi - zaprogramował się na 120 lat.

Krzysztof Ibisz po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Wybranka jego serca to Joanna Kudzbalska. Żona prezentera przyjęła jego nazwisko, a para pochwaliła się wspólnymi zdjęciami na Instagramie. Dla wielu Ibisz to synonim wiecznej młodości. Nie brakuje porównań do filmowego Benjamina Buttona, który wraz z upływem czasu... stawał się coraz młodszy. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię zdjęć, w której zobaczysz, jak zmieniał się Krzysztof Ibisz.