Krzysztof Piątek nie trafił do pustej bramki! Internet aż grzmi o złym występie Polaka. Zobaczcie tę niefortunną akcję!

Krzysztof Piątek to polski zawodowy piłkarz, który obecnie gra na pozycji napastnika we włoskim klubie US Salernitana 1919, do którego trafił we wrześniu 2022 roku. Od 2018 roku gra również w reprezentacji Polski. Po wczorajszym meczu z Monzą o piłkarzu rozpisują się znów wszystkie media. Niestety tym razem polski futbolista nie zaprezentował się z dobrej strony. W spotkaniu zmarnował on trzy okazje bramkowe. Szczególnie głośno jest o sytuacji, w której 27-latek zdołał ominąć bramkarza rywali i miał przed sobą pustą bramkę. Niestety nie trafił. Zobaczcie fatalną akcję piłkarza.