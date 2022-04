Krzysztof Wielicki „Solo. Moje samotne wspinaczki”. Opowieść o himalaiście, który wszedł na wszystkie ośmiotysięczniki

Osiągnięć jest mnóstwo. Krzysztof Wielicki jest także pierwszym - z Leszkiem Cichym - zdobywcą Mount Everestu zimą, a w dodatku pięć ośmiotysięczników zdobył samotnie. Jest absolutną ikoną himalaizmu, człowiekiem, który na zawsze zapisał się w historii.

Wreszcie mamy książkę, w której Wielicki opowiada o sobie. To nie jest wywiad – rzeka, w którym bohater rozmawia z dziennikarzem, raczej zapis refleksji. Przeżyć, emocji, jakie spotkały autora w górach najwyższych.

„Solo. Moje samotne wspinaczki” to opis samotnych wejść Wielickiego na ośmiotysięczniki, opis zmagań z naturą, z samym sobą, próba dotarcia do istoty ludzkiego dążenia do celu, bo przecież istotą człowieka jest… dążyć. Ale w tej książce jest zakamuflowana tajemnica. Tajemnica wspinaczki, stosunku do świata, do partnerów na linie czy samego siebie. I przede wszystkim – tajemnica samotności.