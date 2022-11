Krzyżtopór. Odwiedź nieukończony zamek. Nocą można tu spotkać ducha Białej Damy

Zamek Krzyżtopór – nawet w ruinie robi wrażenie

Do miejscowości Ujazd, w której znajdują się ruiny Zamku Krzyżtopór, z centrum aglomeracji śląskiej mamy ok. 200 km. Z tego powodu odwiedziny na zamku raczej nie będą wycieczką na jeden dzień. Tym niemniej warto poświęcić czas na dojazd, by zobaczyć na własne oczy potężną budowlę wybudowaną na planie pięciokąta.

Zamek Krzyżtopór ma kubaturę 70 tys. m3, a jego powierzchnia zajmuje 1,3 ha. Łączna długość murów wynosi 600 m, a ich powierzchnia – ponad 3,7 tys. m kw. Jeżeli te liczby nie oddają dostatecznie rozmiarów świętokrzyskiego obiektu warto dodać, że do jego budowy zużyto 11 tys. ton piaskowca kwarcytowego, 300 m3 piaskowca kunowskiego i 200 tys. cegieł, do łączenia których wykorzystano nietypową zaprawę.