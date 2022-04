Ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Ćwiczenia z odwagi. Lęk może być niezłym dopalaczem

Tytuł Księdza książki „Ćwiczenia z odwagi” nie kojarzy się z szybkim efektem, do jakiego przyzwyczajony jest współczesny świat bombardowany reklamami, gdzie akcja wywołuje natychmiastową reakcję.

Nie ma szybkiego sposobu na odwagę. Do tego dochodzi się tylko poprzez ćwiczenia, a wiadomo, iż jest to proces wymagający i czasu, i wysiłku. Bo tu trzeba nabyć nowych umiejętności. Niestety, niechętnie się uczymy. Wolimy sięgnąć po umiejętności, które mamy, bo wtedy efekt można osiągnąć od razu. Niestety, nie wszystko jest nam dane, nie wszystkie umiejętności posiedliśmy, więc zamiast się uczyć tego, co nam brakuje, chcemy uciec od problemów, które wymagają innych zasobów niż te, którymi dysponujemy. Ale to nie jest dobra droga..

Czy odwagi w ogóle można się nauczyć?

Odwaga, jak każda inna sprawność naszego układu nerwowego, jest wyuczalna. Każdy ma swoje lęki, z którymi musi się mierzyć. Można być odważnym w jednym obszarze, a zupełnie bezradnym w innym. Światem bez lęków jest królestwo Boże, ale póki jesteśmy w drodze, dopadają nas lęki, które trzeba świadomie przeżywać. Nie udawać, że się nie boimy. Trzeba nazywać to, co się dzieje z nami i wokół nas, patrzeć na przyczyny, a po zrozumieniu sytuacji odpowiednio reagować. Czasem mimo lęku trzeba zrobić to, co wygląda na słuszne. Ludzie chcieliby się zupełni uwolnić od lęku, ale nie ma takiej opcji. Lęk trzeba oswoić i umieć go używać dla własnej ochrony. Lęk powinien na przykład motywować do działania. W listopadzie 2021 roku pojawiły się informacje wywiadowcze o zagrożeniu atakiem Rosji na Ukrainę i pewnie lęk rządzących przed jego konsekwencjami dla nas. Rząd miał czas, żeby się przygotować na kryzys humanitarny na granicy. Nie zrobił tego i oto widzimy, jakie są tego efekty w tej chwili.

[b]Wierzącym łatwiej opanowywać swoje lęki?

To z wiarą w Boga może nie mieć nic wspólnego. Ale uważam, że wierząc, mamy o jeden zasób więcej. Można się uchwycić nadziei zmartwychwstanie, co nie jest bagatelne w sytuacji, gdy niebezpieczeństwo jest duże i idzie w kierunku utraty życia.