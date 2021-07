Ks. Isakowicz-Zaleski o rezygnacji abp. Skworca: Tonący brzytwy się chwyta. To tylko ucieczka do przodu, bez słowa przepraszam do ofiar

Abp Wiktor Skworc złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski i z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. To decyzja abp. Skworca, czy raczej „pozwolono” mu zrezygnować? Po pierwsze, to jest ucieczka do przodu abp. Skworca. Po drugie, nie mamy jeszcze do czynienia z żadną decyzją Stolicy Apostolskiej. Abp. Skworc przedstawił warunki, na jakich chciałby odejść. Dziś wezwano mnie do kurii krakowskiej, gdzie najpierw odczytano mi list Watykanu z podziękowaniami dla mnie i innych osób, które zajęły się sprawą nadużyć seksualnych w polskim Kościele. Potem wysłuchałem komunikatu, o który pan pyta. Dziwna sprawa, bo ani jednego, ani drugiego tekstu nie pozwolono mi wziąć do ręki. A przede wszystkim, zaznaczam jeszcze raz: to nie jest komunikat Stolicy Apostolskiej, tylko kurii krakowskiej.

Czytamy w nim „o postępowaniu w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez abp. Skworca, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji”. Co to za postępowanie Archidiecezji Krakowskiej?

Nie wiem. I nie wiem, skąd kuria czerpała wiedzę w trakcie owego postępowania. Kogo przesłuchano w związku z tym? Bo ofiar na pewno nie. Do mnie też nikt w tej sprawie się nie zgłosił. Więc na podstawie jakich faktów prowadzono to postępowanie? Z internetu? Uczciwość nakazywałaby spotkanie z pokrzywdzonymi, którzy wielokrotnie interweniowali u abp. Skworca. Ani on, ani abp Jędraszewski na to się nie zdobyli. Wydawanie decyzji, jeśli nie wiadomo nawet, co do powiedzenia ma ofiara, jest sprzeczne z zasadami moralnymi i prawnymi. W dodatku wciąż trwa postępowanie prokuratorskie, złożyłem też w tej sprawie wniosek w państwowej komisji ds. pedofilii. Dlaczego więc Archidiecezja Krakowska twierdzi, że jakieś postępowanie się zakończyło?