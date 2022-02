Ksiądz Daniel Galus nie zamierza opuścić pustelni w Czatachowej. Decyzję Watykanu nazywa „groźbą diabła"

Z wypowiedzi księdza, który jest cytowana przez portal aleteia.org wynika, że kapłan nie zamierza opuścić pustelni w Czatachowej dobrowolnie.

- Wolą Boga jest, żebym tu został – mówi ks. Galus. – Ja obiecałem to księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi, świętej pamięci, to był warunek moich święceń, żebym był tutaj na stałe. Mam być wyświęcony dla tego miejsca i dla posługi w tym miejscu. Więc ja jestem posłuszny temu, czego się zobowiązałem biskupowi a więc Kościołowi. I Panu Bogu przez to. Gdybym odszedł z tego miejsca, byłbym nieposłuszny Bogu i Kościołowi.