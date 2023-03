Książka „Adżami. Opowieści z Jafy”. Oto historie opowiadane przy kawiarnianym stoliku, egzotyczne, ciekawe i zaskakujące

Ahmed, Nasif i Ibrahim – każdy z nich jest bohaterem innego opowiadania w książce „Adżami. Opowieści z Jafy”. Ahmed to przemytnik mający świetne układy z wysokimi urzędnikami, policjantami, dzięki czemu udaje się mu przemycać narkotyki z państwa do państwa. Uwielbia arabskie kawiarnie, popijając kawę gada z właścicielami o życiu i zostawia u nich towar, bo tam jest bezpieczny.

Nasif ma o wiele bardziej skomplikowaną historię. Przybył do Jafy z Libii, jego żona jest Żydówką, a on chrześcijańskim Palestyńczykiem z żydowskim paszportem. To było możliwe w Jafie, gdy miało się kontakty z tajnymi służbami Izraela. Nasif brał udział w fałszowaniu dokumentów, na mocy których udało się ściągnąć z Libii do Izraela setki Żydów. Jego żona Linda przeszła piekło w Bergen-Belsen, a trafiła tam z rodziną z obozu w Libii. Do Niemiec wysłali ich Włosi, choć rodzina miała angielskie paszporty. Od tego momentu Linda miała już pewność, że nie wolno już nikomu wierzyć – ani Anglikom, ani Arabom, a tym bardziej Włochom czy Niemcom.