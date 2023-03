Książka „Cudowne lata”. Opowieść o przyjaźni, dorastaniu w latach 80. we Francji i tajemnicach, które rozdzieliły troje przyjaciół

Gdy poznali się na dobre i na złe, mieli zaledwie po dziesięć lat: Nina Beau, Adrien Bobin i Etienne Beaulieu mieszkali w malutkim miasteczku La Comelle, chodzili do tej samej szkoły, spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Razem odrabiali lekcje, leniuchowali na kanapach, skakali do wody w basenie, zajadali się waniliowymi lodami (albo frytkami), założyli zespół muzyczny i robili wszystko to, co nastolatkowie w ich wieku robić mogli i powinni. Wydawało się im, że nie mają przed sobą żadnych tajemnic i że nic nigdy ich nie rozdzieli. Skończyli gimnazjum, liceum, mieli plany, by razem zacząć studenckie życie w Paryżu. Wspólnie przeżywali radości i smutki, do ich trójki nie miał dostępu nikt z zewnątrz.

Ta piękna przyjaźń w pewnym stopniu wynagradzała im trudne dzieciństwo, bo o każdym z nich nie można było powiedzieć, że pochodziło z idealnej rodziny. Ninę wychowywał dziadek, bo matka porzuciła ją niedługo po urodzeniu. Adrien mieszkał w skromnym mieszkaniu z matką, bo ojciec, zajęty drugą rodziną, zjawiał się w życiu chłopaka od czasu do czasu. A pochodzący z dobrze sytuowanej rodziny Etienne, choć miał dwoje rodziców, brata i siostrę, od małego czuł i wiedział, że ojciec nie darzy go szacunkiem i miłością.