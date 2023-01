Książka „Czereśnie od Świętej Anny”. Historia zwykłej śląskiej rodziny, której losy nigdy nie były proste...

Książka „Czereśnie od Świętej Anny”. Historia zwykłej śląskiej rodziny

Mała Lenchen pochodzi ze Strzelec Opolskich, poznajemy ją jako kilkuletnią dziewczynkę, która uwielbia matematykę, świetnie liczy, mieszka z rodzicami i trzema braćmi w kamienicy. Ale na początku 1945 roku w miarę spokojne życie śląskiej rodziny szybko się kończy. Gdy do miejscowości wkracza Armia Czerwona, wkrótce znika ojciec Lenchen. Mama dziewczynki robi wszystko, by utrzymać rodzinę, Lenchen stara się jej pomóc, opuszcza lekcje. Z obozu w Łambinowicach wraca ojciec rodziny, ale wkrótce umiera. 15-letnia dziewczyna zostaje wysłana do klasztoru w Kłodzku, tam pomaga siostrom i zarabia na utrzymanie domu.

25-letnia Helena wychodzi za mąż za Achima Skowronka, by zamieszkać z jego rodziną na wsi. Gdy mąż ginie w wypadku wyprowadza się do miasta i samotnie wychowuje małego syna. Nigdy nie było jej łatwo, bo na trudy życia nakłada się przeszłość. Paweł Majewski, człowiek, który przed wojną znał ojca Heleny, cały czas mści się na jej rodzinie. Ten wysoko postawiony partyjniak nie ugnie się przed niczym, by zaszkodzić kobiecie.