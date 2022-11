Książka „Gdynia obiecana”. Jak powstawało miasto nad Bałtykiem, okno Polski na świat? Fascynująca opowieść o portowym mieście

Może dla mieszkańców Gdyni czy Trójmiasta niektóre historie pokazane w książce wcale nie są odkrywcze, ale dla tych, którzy odwiedzają Gdynię latem raz na kilka lat, a może i rzadziej – będą zaskakujące, ciekawe, a nawet fascynujące. Gdynia dla wielu była miejscem nowych początków, gdzie chcieli ukryć swoją tożsamość i łatwo zostawić za sobą dotychczasowe życie. Dla polityków miała być przeciwwagą dla Wolnego Miasta Gdańska, stąd historię Gdyni liczono od założenia portu i miasta, choć przecież jako wieś istniała dużo wcześniej.

W lutym 1920 roku wojska generała Hallera przejęły fragment wybrzeża przyznany Polsce po pierwszej wojnie światowej. W ślad za wojskiem, jak pisze autor, do Gdyni przybyli urzędnicy, osadnicy, inżynierowie czy inwestorzy. Szukali najlepszej lokalizacji dla nowego portu. Co ciekawe, oknem Polski na świat miał być Tczew, a nie Gdynia. I choć Tczew nie leżał nad Bałtykiem, ale blisko ujścia Wisły, to o nim generał Haller powiedział, że jest to „okno Polski na świat”. Szybko jednak zapadła decyzja, jesienią 1920 roku, że to w Gdyni powinien powstać port. Rok później zbudowano w tym miejscu 23 kilometry torów linii kolejowych, by połączyć Gdynię z reszta kraju, omijających Wolne Miasto Gdańsk.