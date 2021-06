Książka „Mała zielarnia w Paryżu”. Leniwie poprowadzi nas wąskimi uliczkami Montmartre’u i opowie o miłości

Viola jest Włoszką, ale na studia wybrała Paryż. Z rodzinnego Rzymu przeniosła się do Francji, by studiować naturopatię. Ten wybór nie spodobał się rodzicom Violi. Ojciec, znakomity kardiolog, liczył na to, że córka skusi się na medycynę. Naturopatię i ziołolecznictwo uważał za coś tak mało poważnego, że decyzja córki doprowadziła do zerwania rodzinnych więzi. Viola wie, że musi liczyć tylko na siebie i choć dobrze odnalazła się w Paryżu, to wróciła do Rzymu, by tu zacząć pracę. Szybko poznała męża, na szczęście Michel okazał się najlepszym mężem i przyjacielem pod słońcem, a do tego też był zwolennikiem wszystkiego co naturalne.

Radość Violi nie trwa jednak długo. Michel umiera, a Viola nie potrafi poradzić sobie ze stratą. Postanawia wrócić do Paryża, do wspomnień pięknych chwil w mieście, które pokochała. Pierwsze kroki kieruje do małej zielarni prowadzonej przez jej przyjaciółkę. Gisele jest starszą panią, którą Viola poznała podczas pierwszego pobytu w Paryżu, a teraz proponuje jej pomoc przy prowadzeniu zielarni. Viola, sceptycznie nastawiona do wszystkiego – rodziny, pracy, przyjaciół przyjmuje propozycję. Dziewczyna ciągle myśli o zmarłym mężu, nie wierzy, w to, że będzie umiała czerpać radość ze swoich pasji.