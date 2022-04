Książka „Pies, który nas odnalazł”. Czy to możliwe, żeby pies zaopiekował się rodziną? I kto tu kogo odnalazł?

Małżeństwo Anki i Remka nie należy do najszczęśliwszych. Ani przeciętnych. Gdy urodził im się syn, u którego zdiagnozowano autyzm, wszyscy zaczynają oddalać się od siebie. Gdy chory Kaj ma cztery lata, Anka jest na skraju wytrzymałości. Praktycznie sama zajmuje się domem i dzieckiem, wozi Kaja do przedszkola i na rehabilitację. Jej mąż pracuje od rana do wieczora, woli zniknąć z domu niż opiekować się chłopcem. A dwunastoletnia córka Pola w ogóle nie odczuwa wsparcia ze strony rodziców. Jej potrzeby odeszły na dalszy plan, no bo przecież najważniejszy jest Kaj. Krzyczący za każdym razem, gdy słyszy odgłosy remontu albo gdy ktoś zmieni mu utarty plan dnia.

Pewnego dnia Pola, spacerując po osiedlu, zobaczyła psa. Brudnego, kulejącego, wyglądającego jak miniaturka owczarka niemieckiego o długiej sierści. Dziewczyna rozglądała się za jego właścicielem, ale gdzie tam, nikogo takiego nie było. Do psa zaczęła mówić Fred. I szybko podjęła decyzję, by zabrać go do domu, choć doskonale wiedziała, że rodzice się nie zgodzą na obecność psa. Nie myliła się. Anka się wściekła na jego widok, choć Kaj zobaczywszy Freda powiedział „hau”, a przecież nigdy jeszcze nie wymówił ani jednego słowa. Anka zgodziła się na jedno - zawiezie go do weterynarza, bo ma przecież chorą łapę. A stamtąd prosto trafi do schroniska.