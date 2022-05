Książka „Sukienka z wody”. O powrotach w rodzinne strony, przyjaźni i sile miłości, która świat czyni lepszym Monika Krężel

Agnieszka Litorowicz-Siegert, „Sukienka z wody”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2022, stron 367 Fot. Monika Krężel Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pracująca w Warszawie policyjna profilerka przyjeżdża do rodzinnego Szczecinka. Proszą ją o to przyjaciele, mają dla niej specjalne zadanie. Chcą, by Alina dokończyła pisanie książki za jedną z przyjaciółek. Alina szybko odkrywa nie tylko tęsknotę za rodzinnymi stronami, ale i miłość do szkolnego kolegi. I przede wszystkim przekonanie, że z największych opresji można wyjść o wiele mniej pokiereszowanym mając u boku przyjaciół i nadzieję na lepsze jutro.