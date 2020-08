Książka "To tylko przyjaciel" o miłości i przyjaźni. Jedna z lepszych komedii romantycznych RECENZJA

Na kilka tygodni przed powrotem Tylera życie Kristen wywraca się do góry nogami. Poznaje Josha, która razem z nią ma być świadkiem na ślubie wspólnych przyjaciół. Josh ma 29 lat, pracuje w straży pożarnej, ratuje ludzi, jest inteligentny, dowcipny, przystojny, a do tego jest niezłym stolarzem. Kristen akurat szuka takiej osoby, bo ma mnóstwo zamówień na schodki dla psów. Jej firma prężnie się rozwija, Kristen nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek przestoje.

Kristen Peterson ma 24 lata i prowadzi małą firmę dostarczającą ubranka i gadżety dla psów. Sama ma ukochanego psa, dom i narzeczonego, którego widuje raz na kilka miesięcy. Tyler jest na kontrakcie w armii, który co rusz odnawia. Kristen postawiła mu więc ultimatum - albo rezygnuje z armii i wraca do niej albo ze sobą zrywają.

Szybko okazuje się, że Josh i Kristen świetnie się dogadują, mają to samo sarkastyczne poczucie humoru, gust kulinarny, oglądają te same filmy w telewizji, a do tego pies Kristen uwielbia Josha, gdy tymczasem na Tylera wściekle szczeka.

Trudno się więc dziwić, że pojawia się między nimi silna chemia, choć Kristen robi wszystko, by zniechęcić do siebie Josha. Czyli pokazuje mu się w wałkach na głowie i fatalnych ciuchach. Okazuje się, że chłopakowi to zupełnie nie przeszkadza, a gdy Tyler postanawia przedłużyć kontrakt w armii i zrywa z Kristen jest wniebowzięty. Dziewczyna jednak ma dla Josha dziwną propozycję - mogą być dla siebie tylko friends with benefits. W grę wchodzi jedynie seks i nic więcej. Nie mogą się w sobie zakochać, bo Kristen ma ku temu poważny powód. Czeka na operację, po której nie będzie mogła mieć dzieci. Nie mówi tego Joshowi, który ma sześć sióstr, uwielbia siostrzeńców i marzy o dużej rodzinie. Kristen nie chce więc wiązać się na poważnie z Joshem, któremu nie mogłaby dać najważniejszego. Tymczasem przyjacielski układ nie może nijak zostać tylko przyjacielski...