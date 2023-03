Książka „Wrócimy po was. Historie alpejskie”. O wypadkach w Alpach, pracy francuskich ratowników i granicach ludzkiego poświęcenia w górach Monika Krężel

Elżbieta Sieradzińska, „Wrócimy po was. Historie alpejskie”, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2023, stron 469 Fot. Monika Krężel Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Książka Elżbiety Sieradzińskiej „Wrócimy po was. Historie alpejskie” to opowieść o sześciu wypadkach, sześciu tragicznych historiach, które łączą dwa elementy – wszystkie dzieją się w Alpach i wszystkie noszą w sobie tajemnicę. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak do nich doszło? Kto ponosi odpowiedzialność? Gdzie szukać winnych? Przedstawia opowieści sprzed kilkudziesięciu lat, historie, które nie schodziły z czołówek zachodnich gazet, ale były nieznane polskiemu czytelnikowi.