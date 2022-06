Książka „Życie Violette”. To piękna, nastrojowa i optymistyczna powieść o nadziei, której nigdy nie wolno stracić. Lektura obowiązkowa!

Historia opowiedziana w książce czy sposób jej opisania – tu wszystko zachwyca. Na samym początku czytelnika dziwi zawód, który uprawia główna bohaterka. Jest dozorczynią cmentarną. Wydawać by się mogło, iż nie ma bardziej dołującego i smutnego zawodu na świecie. A jednak nie. Violette właśnie w małym domku tuż przy cmentarzu, w uprawie kwiatów i roślin odzyskuje siły, spokój i nadzieję na lepsze jutro.

Violette miała trudne dzieciństwo, nie znała rodziców, tułała się od jednej rodziny zastępczej do drugiej. Gdy wieku kilkunastu lat poznała swojego przyszłego męża, myślała, że ma świat u stóp. Philippe Toussaint był przystojny, jeździł na motorze i zachwycił się smutną dziewczyną. Violette szybko urodziła córkę Leonine, szybko też przekonała się, jaką niechęć i pogardę wzbudza u teściów i jak mocno myliła się, jeśli chodzi o uczucia swojego męża. Philippe korzystał z uroków życia, zaliczając jedną dziewczynę za drugą. To na Violette spadała opieka nad córką, prowadzenie domu i praca zawodowa – oboje z mężem byli dróżnikami, ale to Violette głównie podnosiła szlabany.