Książka-cegiełka: Kicia Kocia po ukraińsku wkrótce trafi do księgarń

Media Rodzina chciała zaangażować się w realną pomoc naszym wschodnim sąsiadom, których kraj został brutalnie zaatakowany i znajduje się w stanie wojny.

- Postanowiliśmy zrobić to, co umiemy najlepiej: opublikować książkę-cegiełkę. Szacunkowe liczby wskazują, że na terenie Polski przebywa obecnie kilkaset tysięcy dzieci z Ukrainy, a z każdym dniem będzie ich coraz więcej. Stąd pomysł, by wydać ukraińskojęzyczną wersję książki z naszej najpopularniejszej serii dla dzieci – Kicia Kocia, Anity Głowińskiej. Z pewnością każdy z nas spotkał już rodzinę, dzieci, którzy w ostatnim czasie przybyli do Polski z Ukrainy. Wywołajmy uśmiech na twarzy tych najmłodszych i podarujmy im Kicię Kocię w ich języku - zachęca Alicja Mielcarzewicz-Cabanek z wydawnictwa Media Rodzina.

Premiera książki Киця-Миця каже: «Добрий день!», czyli Kicia Kocia mówi „Dzień dobry!” w języku ukraińskim będzie mieć miejsce 28 marca.