Książki dla dzieci. Bohaterem nowej serii jest Mati, sympatyczny siedmiolatek. Poznaj jego przygody!

Kto może zjeść ostatni kawałek ciasta? Czy zerwanie śliwki z drzewa sąsiada to kradzież? I co zrobić, gdy podczas podróży autobusem przegapi się przystanek? To trudne pytania, z którymi musi zmierzyć się Mati. Jak sobie poradzi?

Mati jest nieśmiały i dobrze wychowany. Do tego stopnia, że gdy jego koleżanka Kaisa wyśmiewa go, że nie potrafi zrobić salta na trampolinie, to Mati w ogóle nie potrafi się odgryźć. Co prawda, układa sobie w głowie różne scenariusze. Ale gdy w końcu zarzuca dziewczynce, że ta nie potrafi zaśpiewać hymnu Estonii, a ona nic sobie z tego nie robi, Mati jest troszkę załamany. Myśli nawet o tym, żeby wypuścić psa sąsiada na podwórko. Może jak ugryzie Kaisę w nogę, a Mati rzuci się jej na pomoc, to dziewczynka już nigdy nie będzie przezywać Matiego?