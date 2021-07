Książki dla dzieci „Mru Mru i jagoda” oraz „Mru Mru i gwiazda”. Pięknie tłumaczą najmłodszym świat

„Mru Mru i jagoda” to kolejna z serii książek, której bohaterką jest Mru Mru. Mała niedźwiedzica spędza czas z mamą, która uwielbia jeść jagody. Poszukiwania jagód zajmują misiom mnóstwo czasu. Pewnego razu duża niedźwiedzica pokazała małej kierunek, w którym powinny pójść, by znaleźć jagody. Warunek był taki, żeby maszerować prosto do celu, wzdłuż ścieżki, nie oglądać się za siebie i absolutnie nie robić fikołków, co uwielbia mała Mru Mru. Oczywiście mała nie wytrzymała. Podążając za dużą słyszała osy, dzięcioła, wiatr czy szumiący las. Jej mama za to na nic nie zwracała uwagi. Ale mała nie potrafiła zrezygnować z dziecięcych zabaw.