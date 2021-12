Książki po śląsku idealne na prezent pod choinkę. Sprawdź, jakie śląskie książki warto sprezentować na święta

Książki po śląsku - prezent pod choinkę

Gust czytelniczy należy kształtować już od najmłodszych lat. Ursula K. Le Guin, autorka cyklu „Ziemiomorze” napisała kiedyś, że „czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy. To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią i myślą, czują jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać”. Z kolei Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2010 roku, podkreśla, że "gdyby nie dobre książki, które przeczytał, miałby dużo węższą wizję świata”. Książka wzbogacają i kształtują osobowość. Pozwalają na odkrywanie świata, wewnętrzny rozwój i zapewniają rozrywkę.