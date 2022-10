Księżniczki na salonach w ENERGY 2000 w Katowicach. Znajdźcie się na ZDJĘCIACH!

Księżniczki na Salonach - to właśnie ta impreza przyciągnęła w minioną sobotę, 1 października, tłumy do katowickiego klubu Energy 2000. Na parkietach królowały głównie panie, ale i panów do tańca nie zabrakło. Z kolei w piątek, 30 września, zorganizowane było wydarzenie Hip-Hop Night. Na scenie pojawił się Kinny Zimmer.

Zobaczcie ZDJĘCIA z wyjątkowego weekendu!