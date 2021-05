KSSE rekordowa mimo pandemii. Inwestorzy z chęcią lokują w województwie śląskim kapitał. Są nowe miejsca pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stale się rozwija, choć pandemia nadal często komplikuje dziś przedsiębiorcom procesy inwestycyjne, czasem przesuwa plany w czasie. Już istniejące firmy rozbudowują jednak mimo wszystko swoje zakłady w KSSE i rozszerzają zakres działalności, inne decydują się na ulokowanie właśnie w województwie śląskim swoich funduszy po raz pierwszy, tworząc u nas nowe miejsca pracy.

Aktualnie w Katowickiej Specjalne Strefie Ekonomicznej mieści się łącznie 450 firm. Łącznie w ostatnich dwóch latach przybyło 110 nowych decyzji o wsparciu, firmy kupiły natomiast grunty o powierzchni 848 ha, zatrudniły około 3 tys. nowych pracowników. Z kolei dotychczasowe zakłady utrzymały zatrudnienie ok. 11 tys. pracowników. Łącznie w KSSE jest dziś ok. 80 tys. miejsc pracy. W trakcie przygotowania są obecnie inwestycje firm Mercedes Martruck sp. z o.o. w Bielsku-Białej, wykonawcy specjalistycznych pojazdów samochodowych, czy np. Zakładów Masarskich SEGET w Raciborzu. Aktualnie również rozpoczęła się inwestycja firmy Proma Poland sp. z o.o. w Żorach, włoskiego producenta z branży automotive, prowadzącego już działalność w Tychach, zajmującego się m.in. produkcją metalowych struktur foteli samochodowych. Zobacz zdjęcia

Firmy na terenie obszaru Osiny w Żorach, które rozpoczęły inwestycję to z kolei: JBG-2 – firma polska, producent urządzeń chłodniczych oraz paneli fotowoltaicznych, Jelux Polska – firma polska, producent z branży spożywczej, Schütz Polska – firma niemiecka, producent specjalistycznych opakowań, SEKONIX Poland – firma koreańska, producent optyki i oświetlenia samochodowego, SLS – firma polska, producent parapetów, Trent – firma polska, branża obróbki metali, WBP Tech – firma koreańska, producent oparć foteli samochodowych, Proma Poland – firma włoska, producent m.in. metalowych struktur foteli samochodowych.

A co ciekawego, a jednocześnie ważnego dla tych, którzy poszukują pracy działo się w 2020 i będzie działo się w 2021 roku w KSSE? Podstrefa Sosnowiecko- Dąbrowska W 2020 roku odnotowała bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o liczbę pozyskanych projektów inwestycyjnych i ich parametry. To 14 wydanych decyzji o wsparciu projektów inwestycyjnych, 675 nowych miejsc pracy, 2,88 mld zł nakładów inwestycyjnych.

W Podstrefie realizowane będą m.in. duże projekty inwestycyjne: strategiczna dla kraju fabryka samochodów elektrycznych ElectroMobility Poland (Jaworzno), rozbudowa zakładu SK hi-tech battery materials Poland, wytwarzającego separatory do baterii do samochochodów elektrycznych (Dąbrowa Górnicza), nowa inwestycja JSW Koks (Dąbrowa Górnicza). Czeka nas również rozbudowa zakładu Stoelzle Częstochowa, producenta opakowań szklanych, pwostanie fabryka Convert PL (Dąbrowa Górnicza), producenta opakowań kartonowych oraz szereg inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podstrefa Tyska Tutaj realizowana będzie wspólna inwestycja gminy Świętochłowice oraz KSSE, związana z budową zjazdu do Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) w Świętochłowicach. Gmina zobowiązała się zapewnić na realizację tej inwestycji kwotę 3,5 mln zł. W wyniku porozumienia realizowana będzie tu inwestycja pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego, ul. Przemysłowej wraz z włączeniem do dw 902 (dtś).”, która umożliwi skomunikowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez gminę i lokalizację projektu inwestycyjnego dewelopera, który wykona i wynajmie obiekty magazynowo-produkcyjne na obszarze 13,7428 ha.

Coraz bliżej jest też zawarcie porozumienia pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., miastem Ruda Śląska oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w celu aktywizacji gospodarczej terenów pogórniczych, położonych w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej. Dzięki tej współpracyt ma powstać zwarty kompleks nieruchomości inwestycyjnych o łącznej powierzchni 97,7367 ha. W efekcie obszar po przygotowaniu inwestycyjnym spełniał będzie wymogi powierzchniowe stawiane przez dużych inwestorów. Podstrefa Jastrzębsko-Żorska Jednym z najważniejszych wydarzeń Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej było uruchomienie flagowego projektu KSSE SA pod nazwą "Akcelerator Biznesowy KSSENON". Dzięki uzyskaniu jesienią 2020 r. rekordowego dla KSSE dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 mln 885 tys. zł możliwe było uruchomienie pełnego zakresu realizacji inwestycji. Projekt polega na budowie Akceleratora biznesowego KSSENON w Żorach – kompleksu składającego się z hal przemysłowych z zapleczem biurowo-socjalnym, skierowanych głównie do mikro i małych przedsiębiorstw, uzupełnionych dodatkowo o niezależną, zróżnicowaną przestrzeń nieprzemysłową. Inwestycja jest realizowana przez KSSE, będzie ona również przyszłym operatorem Akceleratora.

KSSENON to: łącznie 32 nowoczesne niewielkie hale o charakterze przemysłowym (ok. 250-350 m2, każda z własnym z zapleczem biurowym oraz socjalnym) przeznaczone na wynajem, z możliwością korzystania z ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

łącznie ok. 2.500 m2 powierzchni pod wynajem z przeznaczeniem na funkcje dodatkowe i uzupełniające, w tym wspierające firmy we wdrażaniu innowacji np. bistro, usługi księgowe, prawne, przedszkole, punkt pocztowy itd. Istnieje również możliwość wynajmu przestrzeni na działalność o charakterze biurowym.

Centrum Kompetencji - miejsce realizacji praktyk zawodowych, specjalistycznych szkoleń dla uczniów oraz osób dorosłych, w powiązaniu z lokalnymi aktorami rynku pracy i edukacji.

Centrum Coworkingu - profesjonalne współdzielone miejsce pracy, stanowiące pierwszą bazę dla firm o charakterze start-up'owym. Aktualnie ogłoszony został przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji. Start działalności biznesowej Akceleratora planowany jest na początek 2023 roku. Wszelkie szczegóły dostępne będą poprzez stronę projektu www.kssenon.pl

W ramach nowych inwestycji w Podstrefie Tyskiej wydanych zostało dwanaście „Decyzji o wsparciu”. Firmy inwestowały w całym podregionie - od Raciborza do Milówki. Inwestorzy zadeklarowali łącznie wydatkowanie ponad 490 mln zł na nakłady inwestycyjne oraz stworzenie ponad 115 nowych miejsc pracy a także docelowe utrzymanie stanu ponad 740 etatów. Co ciekawe, wszystkie firmy to polscy inwestorzy - od mikro, małych i średnich firm, jak np. Atepaa, Lm Technik czy AT-Plast, do firm dużych takich jak reinwestycje Eko-Okien, Mokate czy Extral. Podstrefa Gliwicka Obecnie w woj. śląskim prowadzone są zaawansowane rozmowy z kilkunastoma firmami. Są wśród nich m. in. dostawcy branży motoryzacyjnej, sektora elektromobilności oraz innych gałęzi przemysłu jak również usług z nim związanych, takich jak specjalistyczne projektowanie czy automatyka przemysłowa.

Najlepsze podsumowanie 2020 roku to intensywny i udany czas, pomimo nieprzewidzianych trudności. Przedsiębiorcy z terenów Podstrefy Gliwickiej wykazali ogromne zdolności adaptacyjne, szybko i sprawnie wdrażając skuteczne środki ochrony i zapobiegania zakażeniom na terenie swoich zakładów pracy, dzięki czemu większość z nich w ankiecie z końca maja 2020 r. udzieliła budujących odpowiedzi: firma pracuje w trybie normalnym a zwolnienia nie są przewidywane.

- To właśnie ten fakt przede wszystkim chcemy wyróżnić - że przedsiębiorcy strefowi tak świetnie poradzili sobie z wielkim wyzwaniem, jakie znienacka przed nimi stanęło. Co do nowych inwestycji, to od połowy 2020 r. nastąpiło wyraźne ożywienie. Tereny Podstrefy zlokalizowane w woj. śląskim cieszyły się zainteresowaniem ze strony inwestorów – usłyszeliśmy w KSSE. Na terenie parku przemysłowego KSSE w Zabrzu przybyło kilku inwestorów, na czele z amerykańskim producentem urządzeń do grillowania, firmą Weber- Stephen Products, która z początkiem września 2020 r. rozpoczęła swoją inwestycję, zakładającą ok. 300 nowych miejsc pracy. W Knurowie - 1,5 hektarową działkę zakupił w połowie roku producent prefabrykowanych domów drewnianych a podjęte w ostatnim kwartale 2020 r. rozmowy odnośnie działki na terenie KSSE w Bytomiu, wiosną bieżącego roku zaowocowały wyłonieniem nabywcy tej nieruchomości. W Gliwicach realizowana jest inwestycja koncernu STELLANTIS (powstałego z połączenia Grupy PSA i Fiat Chrysler Automobiles), w wyniku której w przyszłym roku rozpocznie się produkcja samochodów dostawczych.

Przed jakimi wyzwaniami stoi zatem dziś KSSE?

Rok 2020 zdecydowanie należy do polskich firm. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 80,7 procenta wszystkich pozyskanych przez KSSE tegorocznych inwestycji, wartych ponad 3,6 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie 1,1 tys. nowych pracowników, a aż 2,6 tys. stanowisk zostanie utrzymanych.

Jako motor automotive uruchomione zostały w KSSE na podsumowanie ubiegłego roku dwa duże projekty elektromobilne. Jednym z nich jest pierwsza w historii polska marka samochodu elektrycznego Izera, którego produkcja ruszy ze wsparciem m.in. KSSE już w 2024 roku w Jaworznie. Electromobility Poland zadeklarowało 2 mld zł na budowę fabryki aut elektrycznych w ramach decyzji KSSE o wsparciu. Drugi projekt to nowa inwestycja flagowego inwestora w KSSE - FCA Poland. Firma będzie produkowała w Polsce, w Tychach, całkiem nowe modele samochodów, do tej pory nieprodukowane przez Grupę. Dzięki realizacji inwestycji na Śląsku będą powstawały nowoczesne auta marek FCA z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. W ramach samej decyzji o wsparciu KSSE inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w Tychach.

Pięć kolejnych, istotnych inwestycji na początek 2021 roku Natomiast rozpoczęcie nowego kwartału 2021 r. w KSSE, to aż pięć nowych decyzji o wsparciu o łącznej planowanej kwocie inwestycji ponad 175 mln zł. Simoldes Plastics Poland Sp. z o.o. to firma produkująca montowane zestawy i części z tworzyw sztucznych wytwarzane metodą wtryskową na potrzeby producentów z sektora automotive. W ramach decyzji o wsparciu w miasto Żory wybuduje halę produkcyjną oraz zamierza zatrudnić co najmniej 100 pracowników. W ramach planowanej inwestycji firma zamierza ponieść co najmniej 89 mln zł wydatków inwestycyjnych. BPE Sp. z o.o. to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Inwestor w ramach planowanej inwestycji zamierza ponieść co najmniej 7 mln zł. Początki firmy to 2001 r., kiedy głównym przedmiotem działalności była realizacja systemów sterowania dla aplikacji przemysłowych. BPE Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisie instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Posiada własny dział projektowy – branży technologiczno-mechanicznej oraz AKPiA. Specjaliści spółki dokonują również uruchomień zaprojektowanych układów.