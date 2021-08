Kto liderem przed fazą play-off? ROW Rybnik jedzie dziś z Wilkami Krosno

Do tego ważnego dla końcowego układu tabeli i tym samym par w fazie play-off pierwszej ligi żużlowej, rybniczanie przystąpią mocno osłabieni. Na tor w Krośnie nie wyjedzie dziś bowiem Siergiej Łogaczewa. Rosjanin był pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Marka Cieślaka. Kilka dni temu jednak wykryto u niego koronawirusa. - Rosjanin pojechał do Rosji na mecz tamtejszej ligi i stwierdzono u niego pozytywny wynik testu na COVID-19. W ostatnim czasie nie spotykał się z żadnym innym zawodnikiem naszej drużyny, ani z nikim ze sztabu. Obecnie przebywa w swoim domu na przymusowej 10-dniowej izolacji, czuje się dobrze, nie ma żadnych objawów choroby - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

W awizowanym składzie Rekinów na ten mecz próżno też było szukać nazwiska Pontusa Aspgrena. Szwed, który rzutem na taśmę wskoczył do składu rekinów i reprezentował się nieźle, w tym sezonie imponuje w rodzimej lidze. W minioną sobotę miał okazję pokazać się kibicom w prestiżowym cyklu Grand Prix w Malilli. I właśnie ze względu na start w GP wydawało się, że ściągnięcie go na poniedziałkowy mecz ROW-u graniczy z cudem. Ale jak poinformował w niedzielę klub udało się!

- Mam nadzieję, że ta wiadomość ucieszy naszych kibiców. Pontus przyleci jutro do Krakowa i prosto stamtąd pojedzie do Krosna. Nie będzie miał ze sobą własnego sprzętu, ale podstawimy mu motocykle Siergieja Łogaczowa. Dostanie też wsparcie jego mechanika. Z tej okazji chciałem mocno podziękować Siergiejowi za taką solidarność z drużyną - zdradził prezes KS ROW Rybnik Krzysztof Mrozek.

Do składu ROW-u wrócił także po krótkiej przerwie spowodowanej słabszą postawą Michael Jepsen Jensen.