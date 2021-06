Kto podpalił klub KS Orzeł Biały w Piekarach Śląskich? 26-latek został aresztowany

Na samym wstępie przypomnijmy - w piątek, 4 czerwca, po godz. szóstej rano dyżurny piekarskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące dymu wydobywającego się z budynku klubowego KS Orzeł Biały w dzielnicy Brzeziny Śląskie. Do zdarzenia doszło z kolei w nocy z 3 na 4 czerwca.

Policjanci na miejscu ujawnili liczne ślady włamania oraz potwierdzili fakt zadymienia wewnątrz budynku. Interweniować musieli także miejscowi strażacy.

W wyniku działań stróżów prawa z wydziału kryminalnego, trzy dni po zdarzeniu udało się zatrzymać 26-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o włamanie do budynku, kradzież wyposażenia, a następnie podpalenia. Spowodowało to wszystko straty w wysokości ok. 400 tys. złotych.

Łącznie zatrzymany usłyszał cztery zarzuty. W środę, 9 czerwca, mieszkaniec Piekar Śląskich stanął przed sądem, który zadecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do dziesięciu lat więzienia.