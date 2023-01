Kto zagra w 2023 roku koncert na Stadionie Śląskim? Przed nami występy gwiazd światowego formatu

Koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 2023 roku

Stadion Śląski to nie tylko arena sportowych wydarzeń. Od lat organizowane są tu też koncerty największych światowych gwiazd. Dość powiedzieć, że w Kotle Czarownic wystąpiły takie zespoły jak m.in. Rolling Stones, Iron Maiden czy U2.

Gwiazdy światowego formatów ponownie zawitają do legendarnego obiektu już w te wakacje. Pod koniec lipca w Chorzowie wystąpi Rammstein. Będzie to trzecia stadionowa trasa niemieckiej kapeli metalowej. Czego można się spodziewać po tym występie? Wszystkiego! Ich koncerty to ogromne show z wykorzystaniem wyjątkowych inscenizacji, fajerwerków, a nawet ognia.

Po solidnej dawce mocnego brzmienia w sierpniu przyjdzie czas na zupełnie inne doznania. Na Stadionie Śląskim zagra koncert żyjąca ikona muzyki, czyli Andra Bocelli, który zachwyca i jednoczy słuchaczy różnorodnych brzmień oraz gatunków muzycznych. Ten wielki włoski tenor jest znany właściwie na całym świecie, a jego koncert, łączący ze sobą muzykę operową oraz rozrywkową, z pewnością dostarczy wielu wzruszeń i fantastycznych emocji.