.KTW II w Katowicach z pozwoleniem na użytkowanie. Budowa kompleksu biurowego zakończona. Teraz pora na prace wykończeniowe

Zużyto 22 tys. m sześc. betonu oraz 3,5 tys. ton stali

– Sprawne prowadzenie procesu budowlanego było możliwe za sprawą efektywnej koordynacji prac 40 firm wykonawczych, a także dzięki odwadze w sięganiu po innowacyjne technologie . To dzięki zaangażowanej postawie ponad 300 pracowników odnieśliśmy sukces, realizując budowę z zachowaniem wysokiej jakości i funkcjonalności, pomimo panującej od 2020 roku pandemii COVID-19 – mówi Piotr Sołtysik z TDJ Estate.

Podczas budowy zastosowano innowacyjne technologie

Niespotykanym rozwiązaniem był także montaż samoprzestawnego systemu deskowania, który przyspieszył budowę konstrukcji żelbetowej. .KTW II jest pierwszym budynkiem w Katowicach, w którym zastosowano tę technologię. Wśród kluczowych wyzwań znalazło się również odpowiednie zaplanowanie pracy żurawi w związku z utworzeniem kondygnacji technicznej na dachu. Zgodnie z warunkami zabudowy, nie mogła ona znaleźć się na piętrach pierwszym i drugim, co stanowi powszechną praktykę. Tym samym najcięższe urządzenia, będące zarazem sercem budynku, należało przetransportować na szczyt biurowca.

.KTW I i .KTW II to kompleks biurowy połączony trzypoziomowym garażem podziemnym, zlokalizowany w Katowicach, w sąsiedztwie Strefy Kultury. Pierwszy obiekt mierzy 66 metrów wysokości i liczy 14 kondygnacji, a jego budowa zakończyła się w 2018 roku i trwała blisko dwa lata. Drugi osiągnął wysokość 133 metrów, a liczba kondygnacji wynosi 31. Parter i kondygnacja +1 w obu budynkach zostały przeznaczone na funkcje handlowo-usługowe. Łącznie biurowce .KTW odpowiadają za podaż 58 tys. m kw. powierzchni biurowej i 3,7 tys. m kw. przestrzeni handlowej.

Wszystkie działania podejmowane na terenie budowy zostały przeprowadzone z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. W biurowcu wdrożono także nowoczesne systemy i instalacje zgodnie z normami WELL Health-Safety Rating, by zadbać o zdrowie użytkowników, a w przyszłości móc uzyskać certyfikat potwierdzający najwyższy standard obiektu w zakresie wellbeingu.

– Sześć lat temu zaprezentowaliśmy koncepcję architektoniczną kompleksu .KTW, przygotowaną we współpracy z pracownią Medusa Group, a dziś ta wizja stała się rzeczywistością. W miejscu wyburzonego wcześniej budynku, będącego dawną siedzibą Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych projektu Jerzego Gottfrieda, powstały biurowce wyróżniające się prostotą formy i siłą wyrazu, które tworzą spójną całość ze Strefą Kultury – mówi Bartłomiej Solik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Wkrótce rozpoczną się prace wykończeniowe

Obecnie we wnętrzach .KTW II trwa przygotowanie do prac wykończeniowych na powierzchniach najmu. Pierwszy najemca, PwC Service Delivery Center, wprowadzi się do budynku na początku 2023 roku i zajmie dziewięć pięter.