Kuchenne rewolucje w Czeladzi. Magda Gessler zmieniła Dobre Jadło w Bistro Prosta Kuchnia. Zobaczcie, jak teraz wygląda lokal

30-tysięczna Czeladź to najstarsze miasto Zagłębia. Dziś dynamicznie się rozwija. Zmienia się infrastruktura, jest coraz więcej atrakcji, nowych firm, deweloperzy budują mnóstwo mieszkań. Właściciele lokali gastronomicznych starają się, by goście dobrze się u nich czuli. Pandemia i związane z nią obostrzenia dały się jednak wszystkim we znaki. Tak właśnie było także w przypadku Dobrego Jadła, które dysponuje także salą bankietową. W czasach, kiedy szalał COVID-19, można było jednak zapomnieć o organizacji przyjęć komunijnych, rocznicowych, chrzcin. By wykonać krok w przód właściciele Dobrego Jadła zdecydowali się zgłosić do Kuchennych rewolucji.

- W 2010 roku otworzyliśmy lokal w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Były to zupełnie inne warunki, inne czasy. Z czasem wszystko się zaczęło zmieniać, nie do końca spełniało to nasze oczekiwania, więc kiedy pojawiła się możliwość przejęcia tego lokalu, to zrobiliśmy to. Zainwestowaliśmy w to miejsce, do tego jest sala bankietowa. Próbowaliśmy iść do przodu, organizować okolicznościowe przyjęcia. Bywało różnie. Były takie miesiące, kiedy gości mieliśmy dużo, bywało też, że było ich mniej. Potem przyszła pandemia i wszystko zostało wywrócone do góry nogami – mówi Marek Liszkiewicz, zarządzający lokalami w Centrum Handlowym M1 oraz w Czeladzi.