Kuchenne rewolucje w Lędzinach. Magda Gessler zamieniła restaurację Dama Kier w Śląskie Niebo. To miejsce z wyraźnym charakterem

Katowice. Restauratorzy już szykują ogródki gastronomiczne. Ruszają od 15 maja. Kafej ma już ogródek, na Mariackiej budują

Od soboty, 15 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych. Katowickie lokale szykują się na ponowne przyjęcie gości. Okazały ogródek gastronomiczny stanął już przed Kafejem. - Liczymy na to, że goście tłumnie nas odwiedzą i wrócimy do jakiejś normalności. Mam nadzieję, że będziemy mieli kogo obsługiwać i będziemy mogli robić to na talerzach, nie na tekturze. I z normalnymi sztućcami, nie drewnianymi - mówi Szymon Korus, właściciel tej kultowej kawiarni śniadaniowej na katowickiej Koszutce.