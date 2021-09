Kuchenne rewolucje w Piekarach Śląskich. Modry Kociołek zmienił się w Laboratorium chleba. Magda Gessler uratowała restaurację?

To restauracja prowadzona przez Ewę i jej męża Wojtka. Problem było to, że żadne z nich nie miało talentu do zarządzania zespołem. Ewa otwarcie mówiła, że nie umie niczego wymagać i ma kłopot z wydawaniem najprostszych poleceń. Z kolei Wojtek nie mówił, tylko krzyczał, przyznając się, że gdy coś go wkurzy to lepiej schodzić mu z drogi.