Kuchenne rewolucje w Szczyrku. Bistro Śliwa w miejscu restauracji Floriańskiej. Magda Gessler zadowolona

Kuchenne Rewolucje w Barlinku. Magda Gessler: "To jest stołówka. Bronią się kotlety mielone. Jak za komuny". Wystartował nowy sezon programu

Mimo pandemii koronawirusa, Magda Gessler ponownie ruszyła w podróż po Polsce, by pomóc restauracjom, które tej pomocnej dłoni potrzebują. W pierwszym odcinku 22. sezonu (w czwartek, 18 lutego) Magda Gessler przyjechała do Barlinka, by ratować restaurację Wielkopolanka, której właścicielką jest 41-letnia Olga. Słynną restauratorkę o pomoc poprosiła córka Olgi, nastoletnia Daria. - To jest stołówka i to niskiej klasy. Jedyna rzecz, która rzeczywiście przyciąga uwagę to kotlety mielone. Jak za komuny - powiedziała Magda Gessler w trakcie pierwszej degustacji dań.