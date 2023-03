Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się! Monika Jaracz

Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny, dzięki czemu w pomieszczeniach zagości harmonia oraz równowaga. W tym roku stawiamy więc na jeden wiodący kolor w różnych jego odcieniach, albo zestawiamy barwy jasne z ciemnymi. Bardzo popularnym rozwiązaniem, które również do tej pory cieszyło się popularnością jest utrzymanie w kuchni białej kolorystyki, która dotyczy zarówno mebli, jak też ścian, a nawet posadzki, choć ta akurat może być inna. Wystrój tego typu nadal będzie na topie, ale nie zabraknie też motywu szarego, beżowego, brązowego bądź czarnego lub granatowego. Według tegorocznych trendów, bardzo dobrze będą komponować się również kontrastowe zestawienia bieli z czernią lub ciemnym drewnem, a także czerni z jasnym drewnem albo delikatną szarością. Rozwiązań oraz kombinacji jest sporo, bowiem rok 2023 daje mnóstwo możliwości. Jeśli zaś chodzi o meble, to w dalszym ciągu będziemy zabudowywać nimi ściany aż pod sufit i pozostaną w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Oczywiście wyjątek stanowią meble w stylu retro, jakie cieszą się coraz większą popularnością. Do pomieszczeń kuchennych zawita też na szerszą niż do tej pory skalę styl boho, który wnosi nieco zmian w kolorystce, a także wprowadza rozmaite dodatki plecione, wyszywane oraz z motywami roślinnymi. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się!