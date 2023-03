Kuchnia śląska - z czym to się je? 9. dań kuchni śląskiej, których koniecznie musisz spróbować OPRAC.: Danuta Pałęga

Kuchnię śląską wyróżnia przede wszystkim rozmaitość. W zależności od regionu naszego województwa, na stołach królują różne dania. Które z nich królują na Górnym Śląsku? Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk 'NASTĘPNE', żeby zobaczyć wszystkie fotografie.>>>>>>>> Archiwum DZ Zobacz galerię (11 zdjęć)

Kuchnia śląska to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kuchni w Polsce. Cechuje ją sytość i obfitość posiłków, a tradycjami sięga lat świetności górnictwa. Co warto zjeść, odwiedzając Śląsk? Z czego składa się tradycyjny "ślonski łobiod"? Jakie potrawy królują w poszczególnych regionach województwa? Przygotowaliśmy dla Was małe kompendium wiedzy, z odpowiedziami na każde z wymienionych pytań.