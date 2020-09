Kuloodporni Bielsko-Biała zostali częścią TS Podbeskidzie

- Chcieliśmy uszanować markę stworzoną przez Daniela Kawkę i cały zespół Kuloodpornych, którzy są znani już w całej Polsce, dlatego zachowaliśmy pierwotny człon w nazwie – mówi Bogdan Kłys, prezes Podbeskidzia cytowany przez serwis TS Podbeskidzie. - To dla nas duże wyzwanie, bo chcemy nie tylko kontynuować to, co Kuloodporni budowali od pięciu lat, ale też rozwinąć projekt, nadać mu odpowiedniego rozmachu i blasku – zaznacza.