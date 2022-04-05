«Культ скасування». Росіян скасовують назавжди? („Kult abolicji”. Czy Rosjanie zostaną zlikwidowani na zawsze?)

Початок війни в Україні весь світ зустрів негативно - «дивно»… Всі країни ЄС заборонили Росії використовувати свій повітряний простір, відбулося блокування активів Центробанку РФ і майже щогодини додаються нові санкції. Разом з цим у соцмережах почали з'являтися повідомлення, що росіян, які живуть за кордоном, почали ображати, не пускати у ресторани, кафе і мало не бити. Який жах…

А ось і новини зі світу мистецтв приспіли, нібито «страшно далекого» від політики. Бо все минуще, але мистецтво вічне. Ага…

У Лондоні почали «розбиратися» із росіянами. По-британськи - грунтовно і потужно. Аж до повного скасування.

Здається, ми присутні при зародженні нового тренду. Більш потужного, ніж той, що «скасувала» Джоан Роулінг.

Лондонська The National Gallery перейменувала картину французького художника-імпресіоніста Едгара Дега «Російські танцівниці» на «Українських танцівниць». Нова назва полотна вказана на сайті галереї.

Як пише газета The Guardian, зміна відбулася на прохання деяких українських користувачів соціальної мережі Instagram (належить забороненій у Росії «екстремістській організації Meta»), які проживають у Великій Британії. На їхню думку, національна приналежність танцівниць явно виражена у художника, оскільки жовтий та синій кольори національного прапора сучасної України помітні у стрічках для волосся, яке носять танцюристи, та у гірляндах у їхніх руках.

Як випливає з опису картини на сайті галереї, на полотні зображені танцівниці зі Східної Європи, які відвідали Францію у 90-х роках XIX століття та виступали у Мулен Руж та Казіно де Парі. «Майже, напевно, ми можемо стверджувати, що на картині зображені українські танцівниці, а не російські», — йдеться у зміненому описі.

І це ще квіточки. Наприклад, польський віце-прем'єр, голова Мінкультури Петро Глинський вважає, що російська культура має зникнути з громадського простору. «Нині не час для російського балету, вже не кажучи про хор ім. А. В. Александрова. Зараз не сезон для Антона Чехова і навіть Олександра Пушкіна. Російська культура має зникнути з суспільного простору», - заявив він. Оперну діву Ганну Нетребко із цього простору вже випилили на раз-два.

Загалом «боротьба з російською агресією» стрімко переростає в агресію до всього «російського». І знаєте, мені це подобається. Так і має бути. Мати червоний паспорт Російської Федерації нині – ганьба. Як казав «великий президент всєя Русі» - «нравится, не нравится – терпи, моя красавица»…

„My, Rosjanie, nie potrafimy zmyć tego wstydu z Rosji. Każda rozsądna osoba nas znienawidzi” – napisał moskiewski aktywista Walery Sołowiej. „Śmiertelna decyzja została podjęta dzięki naszej cisze, nie stawianiu oporu”.

Anastasiia Popenko

[email protected]