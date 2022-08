Kultowe teleturnieje i programy z lat 90, które wszyscy kochaliśmy. Pamiętacie? Czekaliśmy na nie z niecierpliwością. Ach, wspomnienia! Barbara Romańczuk

Kultowy teleturniej Polsatu prowadzony przez Zygmunta Chajzera, emitowany w latach 1997-2001. W szczycie popularności gromadził przez telewizorami nawet 10 mln widzów.Gra polegała na tym, że uczestnicy wybierani z publiczności musieli decydować, czy chcą zachować wybraną przez siebie nagrodą na coś ukrytego za bramką lub w jakimś pudełku. Do wygrania były samochody, sprzęt AGD, RTV itp. Symbolem pecha była maskotka kota Zonka. Youtube/ Archiwum Polska Press Zobacz galerię (18 zdjęć)

Wraz z rosnącą popularnością telewizorów w domach Polaków zaczęto wymyślać oraz to nowsze programy by ściągnąć widzów przed szklane ekrany. Doczekano się również programów rozrywkowych, które weszły w nasze codzienne życie i umilały wieczory. Jedne bawiły, inne uczyły. W latach 90 powstało wiele programów, które zostają w naszej pamięci po dziś dzień. Specjalnie dla Was przywołujemy wspomnienia. Które z nich pamiętacie?