Kultura i sport w Sosnowcu do końca roku. Jakie wydarzenia czekają na nas jeszcze w grudniu? Nie będzie nudno

Sosnowiec w grudniu. Czeka dużo wydarzeń kulturalnych i sportowych

Grudzień to czas, w którym raczej chowamy się w domowym zaciszu. Zazwyczaj robi się zimno, a nasze ulice zdobi śnieżny puch. Co z osobami, które chcą wyjść na miasto? W Sosnowcu mają mnóstwo okazji do wyjścia. W grudniu będzie się tutaj sporo działo. Czekają różne koncerty i spektakle, zarówno w Teatrze Zagłębia, jak i Muzie czy Klubach Miejskich. W grudniu czeka nas także kilka sportowych potyczek. Warto zasilić trybuny i wspierać sosnowieckie zespoły. A jeśli lubimy łyżwy, to będziemy mogli poszaleć na lodowisku na Stadionie Zimowym. Każdy znajdzie coś dla siebie.