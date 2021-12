Kupuj i pomagaj! Sklep charytatywny w Centrum Handlowym Forum Gliwice. szukacie wyjątkowego preznetu? Zakupy zrobicie tu już w sobotę

Wyjątkowa jest bowiem idea tego miejsca. Sklep charytatywny rozpoczyna działalność w Centrum Handlowym Forum Gliwice. To bodaj drugie takie miejsce w Polsce, a na pewno jedyne w tej części Polski. Zakupy będzie tu można robić od sobotniego popołudnia. Zapraszają do tego miejsca Krzysztof Gryc i Małgorzata Kamińska, pomysłodawcy przedsięwzięcia, prezes i wiceprezes Fundacji "Stacja 6".

Szukacie niebanalnego i niepowtarzalnego prezentu świątecznego? W sklepie charytatywnym w Forum Gliwice nie dość, że wyszukacie coś oryginalnego - to jeszcze pomożecie potrzebującym! Ciekawe drobiazgi, naturalne i zdrowe kosmetyki, rękodzieło, zabawki, obrazy - i wiele innych. Wszystko to rzeczy nowe, idealne na wyjątkowy prezent. I to prezent z przesłaniem!

Przygotowania do uruchomienia sklepu trwały już od dłuższego czasu. Dzisiaj, w piątek, 10 grudnia, także do wieczora trwały przygotowania, wykładanie towaru itd. Ale to już ostatnie szlify. Wszystko po to, aby od soboty, 11 grudnia, po godz. 13. rozpocząć działalność - i zaprosić do pomagania przez kupowanie. Wszystkie przedmioty pochodzą od darczyńców, wspierających społeczników stojących za tą inicjatywą. Gdzie szukać sklepu? Na poziomie +1.