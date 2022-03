Kwiaty zamiast śmieci w Bielsku-Białej. Kolejna edycja akcji Fundacji Ekologicznej Arka. Zobacz zdjęcia

- W Arce lubimy łączyć i współpracować. Dlatego cieszymy się, że udało się przygotować nam kolejną akcję łączącą temat zaśmiecenia naszych terenów przyrodniczych z pomocą pszczołom i owadom zapylającym – tłumaczył Wojciech Owczarz, prezes Arki i pomysłodawca akcji, której partnerami są Lasy Państwowe, firmy Rekopol, Grupa Kęty, Aluprof, Alupol Packaging oraz miasta Bielsko-Biała i Katowice.

Przedstawiciele Arki przypominają, że ponad 80 proc. roślin jest przystosowana właśnie do zapylania przez owady, głównie pszczoły. Niestety, od wielu lat obserwujemy malejącą populację pszczół, a nawet zmiany te zagrażają ich istnieniu. A są one niezmiernie ważne we wszelkich uprawach sadowniczych, czyli zależy od nich los naszych hitów eksportowych: jabłek, wiśni, malin itd. Jeżeli pszczoły wyginą, to prawdopodobnie nikt więcej nie zapyli roślin. Jest jeszcze inna sprawa - pszczoły zapylając rośliny w środowisku naturalnym dostarczają pokarm dzikim zwierzętom utrzymując tak ważną bioróżnorodność.