Lądowanie śmigłowca LPR w Szczekocinach przy ulicy Spacerowej. Półtoraroczne dziecko uległo poparzeniu Martyna Urban

5 lipca przed godziną 11 wpłynęło pilne zgłoszenie do służb ratunkowych. Wypadkowi uległ 1,5 roczny chłopczyk, który został poparzony. Służby udzieliły podstawowej pomocy poszkodowanemu. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR, by przewieźć małego pacjenta do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.