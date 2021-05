Łąki kwietne w Lidlu. Sieć wprowadziła do sprzedaży nasiona do stworzenia łąk kwietnych

We wszystkich sklepach kupimy różne rodzaje mieszanek nasion do stworzenia łąk kwietnych.N a jednej łące może występować nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka to również przestrzeń do życia, pożywienia i rozmnażania dla owadów. Szczególnie pszczoły, odgrywają ogromną rolę w całym ekosystemie, m.in. zapylając rośliny.

Wykorzystanie wysokich roślin łąkowych nie tylko ogranicza emisję spalin, ale także sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych. Łąki kwietne zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę. Jednocześnie w czasie ulewnych deszczów mogą absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik