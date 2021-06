Lasy Państwowe uruchomiły serwis turystyczny czaswlas.pl. Można łatwo zaplanować wycieczkę pieszo, na rowerze, biwak

Jak znaleźć ciekawe miejsce w serwisie?

To bardzo proste. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać co dokładnie nas interesuje. Wyszukiwarka jest zintegrowana z mapą. Dzięki temu możemy od razu znaleźć dokładną lokalizację interesującego nas miejsca, ale i co znajduje się obok. Zobaczymy także pobliskie inne atrakcje, miejsca, gdzie możemy w lesie zanocować oraz oczywiście parkingi. Kiedy znajdziemy interesującą nas okolicę, w serwisie dowiemy się także, gdzie w pobliżu możemy spędzić noc. Miłośnicy lasów, ale i przygód, mogą rozbić swój biwak, na jednym z tysięcy przeznaczonych do tego miejsc w lesie. Znajdziemy jednak także wiele ośrodków wypoczynkowych, czy pokoi gościnnych, gdzie możemy spędzić noc i wybrać się w dalszą część naszej podróży. Dodatkowo, każdy użytkownik, po podróży może ocenić dane miejsce i podzielić się opinią z innymi.