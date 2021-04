Lato 2021. Gdzie na urlop? TOP 10 krajów na wakacje. Czy będą testy i kwarantanna? Oto gdzie Polacy najchętniej robią rezerwacje

Kto nie czeka na lato i możliwość spędzenia urlopu nad ciepłym morzem pod palmą lub zwiedzając piękne zabytki i sącząc kawę na starówkach? Oto kraje, gdzie możecie spotkać najwięcej rodaków. To tu wiosną 2021 robimy najwięcej rezerwacji. Oczywiście jeśli będzie można tam jechać. Kolejne kraje zapowiadają luzowanie obostrzeń i możliwość wjazdu bez kwarantanny, ale testy trzeba będzie robić w większości przypadków. Przygotujcie się: to będzie lato pod znakiem testów na COVID.

To będzie kuszące dla turystów, bo np. za test na lotnisku w Warszawie trzeba płacić 450 zł, a w Poznaniu - 300 zł. Dobra wiadomość jest taka, że ceny wyjazdów nieznacznie, ale jednak spadły. Wycieczki z biurami podróży możemy kupić do 500 zł taniej.

Jeśli szykowaliście się na majowy urlop w Turcji, która wciąż jest na szczycie kierunków na lato 2021 z Polski, mamy złe wieści: lockdown w Turcji, który miał skończyć się w połowie kwietnia, został przedłużony do 18 maja. Polacy nie są tam najliczniejszą nacją wśród turystów, bo tam "rządzą" Rosjanie, ale jednak najwięcej rezerwacji robimy w biurach podróży właśnie do Turcji. Jeśli wolisz organizować wakacje samemu, zobacz, jakie loty będą w lato 2021 z lotniska w Pyrzowicach

- Polacy po raz kolejny udowodnili, że są przyjaciółmi Chorwacji - mówiła Agnieszka Puszczewicz, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.

Ciekawym trendem może być w wakacje 2021 to, że jeśli polecimy do Chorwacji samolotem, to z biurem podróży. A to dlatego, że jeśli stanie się coś niespodziewanego, to biuro podróży musi się nami zaopiekować. Jeśli podróżujemy autem, ta opieka nie ma już takiego znaczenia.

Wakacje w Chorwacji będą też ulubionym sposobem na urlop w tym roku dla Niemców - tak wynika ze statystyk, i tak jest co roku.